نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بأحد الشركات في المقطم.

الداخلية تضبط متهم بسرقة أموال من داخل خزينة محل عمله بالمقطم

كانت البداية بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته "طبنجة صوت- عدد من الطلقات لذات العيار".



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طالب تحت عجلات قطار ببنها



وفي واقعة أخري لقي طالب مصرعه؛ حيث صدمه قطار بدائرة مركز شرطة بنها، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة؛ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب يدعى أسامة عبدالحليم جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر نحو 15 سنة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق.

مقتل عامل فى بولاق الدكرور



كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل صديقه طعنا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

وكان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.



وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.