عرض غير واضح يشير إلى إصابتك بأمراض الكلى

مرض الكلى المزمن هو حالة تتلف فيها الكلى ولا يمكنها تصفية الدم كما ينبغي لهذا السبب ، تبقى السوائل الزائدة والفضلات من الدم في الجسم وقد تسبب مشاكل صحية أخرى ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من العلامات التي تشير إلى إصابتك بأمراض الكلى، مثل تورم الوجه والساقين والألم في أسفل الظهر وألم الظهر وفقدان الشهية.

أعراض غير واضحة لأمراض الكلى

وتوجد أعراض عديدة قد تشير إلى أمراض الكلى المحتملة، وأولى هذه العلامات هي صعوبة التبول والتبول المتكرر غير المريح، وكذلك ظهور أعراض التهاب المثانة. وتشمل العلامات الأخرى تورم الوجه أو الساقين ، وفقدان الشهية غير المبرر، ووجود دم في البول، وألم حاد في أسفل الظهر أو الظهر، وفي بعض الأحيان يكون هناك ارتفاع في درجة حرارة الجسم و/أو ارتفاع مستوى ضغط الدم.

لذلك ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحص البول والدم العام، وويوصى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكلى بإجراء الفحوص اللازمة دوريا، وويشمل هذا مرضى السكري والذئبة الحمامية الجهازية وارتفاع مستوى ضغط الدم، كما يوصى بإجراء الفحص اللازم بعد تناول الأدوية السامة للكلى.

ويمكن ان تتطور أمراض الكلى بصورة غير محسوسة، ولكن نتائج التحاليل يمكن أن تكشفها في مراحل مبكرة