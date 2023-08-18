الدفاع الجوي الإيراني يرصد باستمرار الطيران الأمريكي فوق مياه الخليج

أعلن "أمير رضا حاج"، نائب قائد عمليات الدفاع الجوي في إيران، أن رادارات الجيش رصدت طائرات من طراز F-35 فوق مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال رضا حاج: "في الأيام الماضية، حلقت عدة طائرات أمريكية من طراز F-35 فوق مياه الخليج، ومنذ اللحظة التي أقلعت فيها، تم تعقبها بالكامل بواسطة راداراتنا. جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد تابعت هذه الطائرات على الفور".

البحرية الأمريكية

وقبل أيام، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس في البحرية الأمريكية، عن وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى البحر الأحمر على متن السفينتين الحربيتين "يو إس إس باتان"، و"يو إس إس كارتر هول".

ويأتي وصول هذه القوات في سياق نشط سبق الإعلان عنه لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

ففي أواخر مارس، قامت الولايات المتحدة بإرسال طائرات عسكرية إلى المنطقة، وفي يوليو أعلنت عن قرار نشر قوات إضافية، تضم الآلاف من مشاة البحرية (المارينز) ومقاتلات (إف-35) و(إف-16)، بالإضافة إلى المدمرة "يو إس إس توماس هاندر".

ووفقًا للمسؤولين العسكريين الأمريكيين، فمن المخطط أن يكون لهذه القوات الإضافية تواجد دائم في المنطقة.

ومع أنه من غير الواضح أين ستتمركز القوات الأمريكية الجديدة على نحو الدقة إلا أن منطقة عمليات الأسطول الخامس تشمل المياه الدولية امتدادا من مضيق هرمز وبحر عمان إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، بالإضافة إلى أجزاء من المحيط الهندي.

وسبق ووصلت تعزيزات عسكرية إلى القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وأجرت القوات الأمريكية هناك مناورات عسكرية شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجيش سوريا الحرة.

وتجري القوات الأمريكية تدريبات عسكرية وعمليات ميدانية مع شركاء في المنطقة.