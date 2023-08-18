ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر فى أسيوط

استقبل قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الأطفال في إطار فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تنفذ الورشة الفنية للأطفال التي قدمتها الفنانة ولاء فرحات، حيث تم تحقيق لوحات فنية بمشاركة الأطفال وعمل بورتريه مميز.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. وقد نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه المجموعة المتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

تهدف هذه الفعاليات إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجال الفنون التشكيلية. وتعكس رؤية وزارة الثقافة في تعزيز الثقافة وتدعيم دور المؤسسات الثقافية في توجيه وتوسيع آفاق الأطفال في مجال الفنون.

ثقافة اسيوط: تقيم ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ثقافة اسيوط: تقيم ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر