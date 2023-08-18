أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوي القدرات والهمم بمركز شباب السلام بالقاهرة

نفذت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، عدد من الورش الحرفية لأندية الفتاة والمرأة بمحافظتي القليوبية والإسكندرية، في اطار مبادرة "حرفتك..مهنتك" بمشاركة ٦٠ فتاة من محافظة القليوبية، تضمنت ورشة للريزن بمركز شباب شبلنجه، وورشة صدف بمركز شباب ١٥ مايو ،فيما شاركت الفتيات من محافظة الإسكندرية بمركز شباب المنتزه ٢، بورشة الراتان للتعرف على كيفية تشكيل التصميم المراد انتاجه ،بالإضافة الى ورشة عن السترينج ارت لعمل اللوحات باستخدام الخيوط بمركز شباب الحرمين .

جدير بالذكر أن الوزارة تولي إهتمام كبير لتنفيذ مبادرة " حرفتك .. مهنتك" لدعم أندية الفتاة والمرأة بكافة المحافظات، كونها تعد من أهم مصادر الدخل للكثير والتي تساعدهم في اكتساب المهارات التي تمكنهم من انشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل .

كما نفذت الوزارة أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على تقديم الأنشطة الترفيهية والتدريبات الرياضية والفنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية لذوى القدرات والهمم بجميع مراكز الفنون وتنمية الابداع المنتشرة في محافظات مصر المختلفة ،في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بإبنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.