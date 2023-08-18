رفع الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قام برفع اشغالات الطرق الرئيسية بالمدينة، والباعة الجائلين بمنطقتي الأردنية وصيدناوي، واشغالات الوحدات السكنية المخالفة من الكافيهات بالحي العاشر والحي الرابع عشر، واشغالات المحلات المخالفة بالمجاورة السادسة والثامنة بالحي الأول.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.