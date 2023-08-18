روسيا تستدعى سفير مولدوفا وتمنع دخول عدد من المسؤولين

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داري، وأبلغته منع دخول عدد من مسؤولي مولدوفا إلى أراضيها، احتجاجًا على خفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.



وذكرت "الخارجية الروسية" - في بيان اليوم الجمعة "لقد تم استدعاء السفير المولدوفي في موسكو ليليان داريوس، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم، حيث تم الاحتجاج على القرار غير المبرر، الذي اتخذته كيشيناو، بتقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية بشكل كبير في مولدوفا"، مشددة على أن هذه الخطوة تؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات الروسية المولدوفية، لأنها غير ودية.

وأضاف البيان "أبلغنا السفير المولدوفي لدى روسيا أيضا بأنه كرد على هذه الإجراءات، فقد تم منع دخول عدد من مسؤولي مولدوفا إلى روسيا الاتحادية".

وكانت الخارجية الروسية أكدت أن طرد مولدوفا لبعض الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن :"هذه الخطوة غير الودية لكيشيناو ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية بلا شك، وهي ستنعكس قبل كل شيء على سكان البلدين الذين ستتقلص إمكانياتهم في ما يخص الحصول على المساعدة القنصلية السريعة والحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موظفي السفارة لن يتمكنوا من تقديم الخدمات بحجمها السابق بعد تقليص عدد الكوادر.

وأضافت أن القيود ستطال كذلك عمل الممثلية التجارية الروسية في كيشيناو والمركز الروسي للعلوم والثقافة.

وتابعت الخارجية الروسية أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق القيادة المولدوفية بالكامل، والتي اتخذت في إطار حملتها الواسعة المضادة لروسيا قرارا غير مبرر بتقليص عدد الموظفين في البعثات الروسية في مولدوفا".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا، سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم بتلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.

بدوره اعتبر رئيس مولدوفا السابق وزعيم حزب الاشتراكيين، إيغور دودون، أن قرار سلطات كيشيناو هذا يضرب مصالح مواطني البلاد، الذين ينعكس عليهم أي تدهور للعلاقات مع روسيا.

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