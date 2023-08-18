روسيا تكشف آخر تطورات عمليتها الخاصة في أوكرانيا

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، عن تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي شنتها منذ فبراير من العام الماضي، فيما تواصل كييف هجومها المضاد في محاولة لإعادة المناطق التي فرضت القوات الروسية سيطرتها عليها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي تقدم على كافة المحاور وقام بالقضاء على نحو 810 من الجنود الأوكرانيين وتدمير 26 مسيرة أوكرانية وإسقاط مقاتلتين طراز"Su-25"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقامت قوات روسيا بصد ثلاث هجمات معادية حيث تكبد الجيش الأوكراني خسائر نحو 220 بين قتيل وجريح في صفوفه، كما قامت بتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر D-20، ومدفعين من طراز Gvozdika، في محور دونيتسك.

وفي محور جنوب دونيتسك صدت قوات روسيا هجوما معاديا وتم القضاء على 210 جنود أوكران وتدمير ثلاث مدافع M777 ومدفع"MT12 Rapira" المضاد للدبابات.

وأفاد البيان أن الجيش الروسي قام بصد سبع هجمات معادية وتم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كامينكي بمقاطعة خاركوف، كما قام بالقضاء على 75 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية طراز Krab، في محور كوبيانسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري.

كما أكدت وزارة الدفاع أنه تم القضاء على 195 جنديا وتدمير ثلاث مدافع من طراز Krab ومدفع M777 أمريكي ومدافع هاوتزر L119 البريطانية، في محور زابوريجيا.

وفي محور خيرسون، تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير رادارا مضادا للبطارية AN/TPQ - 37..

وأسقطت القوات الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 بالقرب من قرية فيرليوبوفكا في دونيتسك وأخرى في منطقة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، كما دمرت 26 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك.

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