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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُعلن إحباط هجم أوكراني على سفن حربية قرب القرم

سفن حربية في البحر
سفن حربية في البحر الأسود

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن البحرية الأوكرانية قامت بمحاولة "فاشلة" لاستهداف أسطولها بالبحر الأسود، موضحة أن السفينتين "بيتليفي" و"فاسيلي بيكوف" دمرتا قارب العدو بنيران الأسلحة الموجودة على متنيهما".

 

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روسيا تُعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في موسكو

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روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق ببلجورود


وقالت إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غربي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بزورق مسير، مشيرة إلى أن سفينتين من سفن الأسطول دمرتاه بنيران مدفعيتهما.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في الساعة 22:55، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوب الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غربي سيفاستوبول، بواسطة زورق مسير".

وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع، وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها أسقطت مسيّرة فوق البحر قرب سيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بلدية موسكو، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في وسط المدينة.

جاء ذلك، بعدما قال شاهد من رويترز إنه سمع صوت انفجار قوي قرب حي للأعمال في عاصمة روسيا على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين.

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، إسقاط عشرات المسيرات في مناطق مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية صواريخ "هيمارس"، ودمرت 25 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. وقال في إفادة صحافية: "دمرت منظومات الدفاع الجوي 25 مسيرة أوكرانية في بلدات كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلدتي ترودوفسكوي وغورلوفكا جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي تشابايفكا وأوتشيريفاتايا بمقاطعة زبوريجيا".

يشار إلى أن استعمال الدرون كان تعاظم مؤخرا، لاسيما منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي من أجل استرجاع أراضيها من القوات الروسية.

وتلجأ كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.

كذلك، يصعب على الطائرات أو الدفاعات الجوية الروسية رصدها، لاسيما أنها تستطيع التحليق على علو منخفض.

وقد ظهرت تلك المسيرات في قلب العاصمة موسكو حتى، مهددة مواقع حساسة، وفق ما أعلن الكرملين سابقاً.

 

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