روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق ببلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق روسيا اليوم.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

وتتعرض أراضي مقاطعة بيلغورود، وخاصة المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة إلى مستوى مرتفع (الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية).

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة، عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلغورود وكالوغا وكورسك.