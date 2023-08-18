ليفربول يعلن ضم لاعب شتوتجارت الألماني.. رسمياً

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، تعاقده مع الياباني واتارو إندو من صفوف شتوتجارت الألماني.

ليفربول يضم واتارو

واعلن نادي ليفربول عن ضم واتارو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “ يسعدنا الإعلان عن ضم اللاعب الياباني واتارو إندو بعقد طويل الأمد من نادي شتوتجارت الألماني، مع انتظار وصول تصريح العمل والتخليص الدولي ”

وقال إندو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد جدًا الآن وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول".

وأضاف: "إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".

وأوضح ليفربول أن واتارا إندو وقع عقدًا طويل الأمد مع النادي، ينتظر تصريح العمل والتصريح الدولي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "إندبندنت"، وقع واتارا إندو عقدًا لمدة 4 سنوات مع ليفربول.

وخضع إندو للفحص الطبي مع ليفربول واجتازه بنجاح، ليوقع على عقود انضمامه لفريق يورجن كلوب.