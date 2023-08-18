تشيلسي يتفوق على ليفربول ويعلن ضم روميو لافيا

أعلن نادي تشيلسي صباح اليوم الجمعة رسميًا التعاقد مع البلجيكي روميو لافيا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثامبتون.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : فيديو للاعلان عن حسم التعاقد مع روميو لافيا لمدة 7 مواسم دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي حسم التعاقد مع لافيا مقابل 58 مليون جنيه إسترليني متفوقاً على عرض ليفربول الذي كان يسعي لضم اللاعب خلال المريكاتو الصيفي الجاري.

وأنضم لافيا صاحب الـ19 عام لصفوف ساوثامبتون موسم 2022 مقابل 13.5 مليون يورو ، وشارك مع الفريق في 35 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.