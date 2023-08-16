تشيلسي يقترب من ضم لافيا " ساوثهامبتون"

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ضم لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل53.5 مليون جنيه إسترليني ،حيث توصل النادي الإنجليزي لاتفاق لضم اللاعب.

وقالت تقارير صحفية، أن اللاعب أبلغ ناديه، الاثنين، بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل، قبل أن يتم الاتفاق على انتقاله إلى نادي العاصمة البريطانية مساء أمس

ويخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي للفريق الأول خلال هذا الصيف.

وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.