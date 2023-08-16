ليفربول يسعي لأول فوز بعد التعادل مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لتحقيق أول فوز في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، و ذلك في المباراة القادمة أمام بورنموث، في اللقاء الذي يجمهما ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ليفربول وبورنموث فى تمام الساعة الخامسة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب أنفيلد فى الجولة الثانية من عمر مسابقة.

و تعادل ليفربول مع نظيره تشيلسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كواليس مباراة ليفربول وتشيلسي

بادر لويس دياز بتسجيل الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 18 بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، ضربها الكولومبي داخل شباك البلوز.

قبل أن يحرز صلاح هدف ليفربول الثاني، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.

بعدها في الدقيقة 37 سجل أكسيل ديساسي مدافع البلوز هدف التعادل بعدما استغل تخبط دفاع ليفربول ليسجلها في شباك الريدز، بعدها بدقيقتين سجل بن تشيلويل هدف التقدم لتشيلسي لكنه ألغى من "فار" بداعي وجود التسلل على الدولي الإنجليزي.

ثم في الدقيقة 43 كرة عرضية طويلة يسددها السنغالي جاسكون لاعب تشيلسي ببراعة لكنها تمر فوق العارضة.

لم يكن الشوط الثاني بنفس قوة الشوط الأول وشهد تراجع بعض الشئ من لاعبي الفريقين.

حاول تشيلسي وليفربول هز شباك الآخر لكن لم تنجح محاولات أيهما بشأن التسجيل.

خرج محمد صلاح في الدقيقة 77 بعدما قرر كلوب مدرب ليفربول إخراجه وإشراك هيرفي إليوت بدلا منه، ليبدي الدولي المصري غضبه لعدم استكمال اللقاء.

بدا تشيلسي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أكثر خطورة وحاول في أكثر من مناسبة هز شباك الريدز.

ليتقاسم الفريقين النقاط، ويحصل كل من ليفربول وتشيلسي على نقطة وحيدة.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

ويحتل لفيربول المركز الثاني عشر في ترتيب الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 برصيد نقطة، وذلك بعد التعادل مع تشيلسي في المباراة الأولى للفريقين بالموسم الجديد كم البريميرليج.