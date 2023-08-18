حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحال التجارية بديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية تمت في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة ديروط، بناءً على تعليمات رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا.

الحملة مكونة من الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى، نائبي رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الآخرين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.

تفقد ومراقبة المحلات التجارية على شوارع ديروط

تضمنت الحملة تفقد ومراقبة المحلات التجارية على شوارع مختلفة بمنطقة ديروط، بما في ذلك شارع الجيش، شارع ميدان المحطة، شارع ميدان الجامع البحري، شارع العهد الجديد، وشارع الجمهورية.

تم تنظيم هذه الحملة بهدف ضمان سلامة المشاة وانسيابية حركة المرور في المنطقة. تحت إشراف نصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، قام فريق الإشغالات وأحمد محمد بهلول، مدير إدارة رخص المحلات التجارية، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد المحلات ورفع الإشغالات غير المصرح بها.

تم استخدام السلطات المحلية لضبط وقوانين الإشغال وتوضح الحملة تكثيف الجهود الرقابية للتحقق من التزام التجار بالقوانين والتشدد في المعاقبة في حالة انتهاكها.

تأمل السلطات المحلية في أن تكون هذه الحملة الكبيرة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق نظام مرور فعال وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة السلطات المحلية على ضمان سلامتهم وسهولة التنقل في المدينة.

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية

محلية مركز ديروط .. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرور على المحلات التجارية