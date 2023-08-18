الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بهذه الأماكن.. اعرف الشروط

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية.. يبحث الكثير من الشباب عن فرص العمل التى تعلن عنها الوزارات، وننشر طرق التقديم في فرص العمل الخالية التي تعلنها وزارتا القوي العاملة و الشباب والرياضة، التي تعلن الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية، عبر صفحتهما الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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خطوات التقديم على وظائف المدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات

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وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.. آخر موعد للتقديم

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الرابط الرسمي للتقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

شروط الحصول على تلك الوظائف والأوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

 القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات المتاح بها فرص العمل

أفراد أمن

كافة أعمال الفندقة

عمال خياطة بكافة الأقسام

عمال انتاج

عمال نظافة

 أخصائي تمويل

معلمون جميع التخصصات

 خدمة عملاء

مهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس

محاسبون

سكرتارية

مندوب مبيعات

مشرفو إنتاج

 خطوات التقديم بالوظائف الخالية

يتم التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها.

وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

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