وظائف خالية بهذه الأماكن.. اعرف الشروط

وظائف خالية.. يبحث الكثير من الشباب عن فرص العمل التى تعلن عنها الوزارات، وننشر طرق التقديم في فرص العمل الخالية التي تعلنها وزارتا القوي العاملة و الشباب والرياضة، التي تعلن الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية، عبر صفحتهما الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط الحصول على تلك الوظائف والأوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

المحافظات المتاحة فيها الوظائف الحالية

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات المتاح بها فرص العمل

أفراد أمن

كافة أعمال الفندقة

عمال خياطة بكافة الأقسام

عمال انتاج

عمال نظافة

أخصائي تمويل

معلمون جميع التخصصات

خدمة عملاء

مهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس

محاسبون

سكرتارية

مندوب مبيعات

مشرفو إنتاج

خطوات التقديم بالوظائف الخالية

يتم التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها.

وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.