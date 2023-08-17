الرابط الرسمي للتقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

تصدرت هيئة تطوير مكة المكرمة، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، لليوم الثاني من فتح باب التقديم على الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة بها والمتاحة للرجال والنساء.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توفر 9 وظائف خالية للجنسين، وترغب في شغلها بالكوادر المؤهلة.

رابط وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة:

دعت الهيئة الراغبين إلى التقدم عبر بوابة التوظيف اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 محرم 1445هـ/ 16 أغسطس 2023م، من خلال الرابط الآتي: rcrt.mpda.gov.sa

أوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم على وظائفها يستمر حتى 5 أيام.

تاريخ إنشاء هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة:

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تم إنشاؤها عام 1421هـ، بهدف النهوض بمهمة التطوير والتنمية في منطقة مكة المكرمة من خلال إعداد المخططات التطويرية الهيكلية والإقليمية والاستراتيجية للمنطقة ووضع دراسات وبرامج التطوير وتنفيذ مشاريع التطوير الكبرى التي أعلن عنها الأمير الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني آنذاك في الـ24 من رمضان 1425هـ، وعلى رأسها:

مشروع تطوير منطقة جبل عمر.

مشروع تطوير مستشفى أجياد.

مشروع تطوير جبل الكعبة.

مشروع تطوير جبل خندمة.

مشروع تطوير منطقة الشامية.

مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة:

مرت مسيرة التطوير بمنطقة مكة المكرمة بمراحل مختلفة عدة استطاعت الهيئة خلالها بوضع استراتيجيات وقواعد العملية التخطيطية في مدينة مكة المكرمة ما بين عام 1423هـ، وعام 1430هـ، والتي تضمنت المخطط الاستراتيجي والمخطط الإقليمي ثم المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة فيما سبق، ومن ثم وجهت الهيئة بوصلة اهتماماتها نحو محافظات المنطقة من خلال تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع التطويرية والتنموية بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي وزوار تلك المحافظات.

تضمنت المرحلة من عام 1431هـ إلى 1437هـ مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، والمخططات الهيكلية لأحياء مكة المكرمة، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، ومشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة.