وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.. آخر موعد للتقديم

وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، احتلت مؤشرات جوجل بالتزامن مع استمرار التقديم على وظائفها الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين والتي بدء التسجيل بها أمس الأربعاء الموافق 29 محرم 1445هـ/ 16 أغسطس 2023م.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وموقعها الإلكتروني إعلان حاجتها لشغل 9 وظائف للرجال والنساء وترغب في شغلها بالكوادر المؤهلة، على أن يتم استمرار فتح باب التقديم الوظيفي حتى خمسة أيام.

ودعت الهيئة الراغبين إلى التقديم على وظائفها التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي.. rcrt.mpda.gov.sa

مشروعات هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

يذكر أن من مشروعات الهيئة الأخيرة تفعيل "مبادرة أخضر مكة"، والتي جاءت وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلا لمبادرة السعودية الخضراء، وبناء على مخرجات استراتيجية منطقة مكة المكرمة المتضمنة مبادرة (أخضر مكة) التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة عليه.

ولفتت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنها قد شرعت الهيئة بتفعيل المبادرة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وضمن مرحلتين هما المرحلة التأسيسية والمرحلة الإستراتيجية، حيث تتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تم بناء نطاقاتها وتكليف (مركز المبدعون بجامعة الملك عبد العزيز) بالإشراف على تنفيذها ضمن فريق عمل موحد حتى نهاية المرحلة مارس 2022م

هيئة تطوير مكة المكرمة.. أهداف مبادرة أخضر مكة

الاستفادة من مصادر المياه . رفع مستوى الالتزام البيئي . زيادة الغطاء النباتي في منطقة . حماية الموائل الطبيعية .

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تم إنشائها عام 1421هـ، بهدف النهوض بمهمة التطوير والتنمية في منطقة مكة المكرمة من خلال إعداد المخططات التطويرية الهيكلية والإقليمية والاستراتيجية للمنطقة ووضع دراسات وبرامج التطوير وتنفيذ مشاريع التطوير الكبرى التي أعلن عنها الأمير الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني آنذاك في الرابع والعشرين من رمضان 1425هـ.