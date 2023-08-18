حلم عمره 35 عامًا.. سبعيني ينشئ بيتًا فوق شجرة فيكس بالقليوبية

في قلب قرية كفر على التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية قرر محي سعيد الذى شارف السبعين من العمر أن يعيش ما تبقى من حياته أو ما وصفه بتعبير لسانه ((شباب العمر)) بطريقة مختلفة.

قرر محي سعيد أن يكمل حلم بدأه منذ 35 عاما وهو أن يبنى بيتا فوق الشجرة ليعيش حياته كالعصافير والطيور.

قال محي سعيد إنه بالمعاش وبدأ حلمه في إنشاء بيت فوق شجرة فيكس بالحديقة الواقعة بقطعة الأرض التي يعيش فيها منذ سنوات طوال.

حيث بدأ في تطويع فروع الأشجار وفردها بواسطة عمل ثقل لتنمو بوضع أفقى بدلا من الوضع الرأسي لتكون بمثابة فروع تصلح لوضع سقف من الألواح الخشبية عليها.

وكبرت الشجرة وكبر معها حلمه الذى بدأه وهو صغير حيث بدأ بمعاونه أبنائه في وضع الألواح الخشبية إلى جوار بعضها ليصنع سقفا ثم يجمع البوص الأفرنجى ويصنع به سورا جميلا يقف أمامه ليشاهد النيل والمراكب ذات المشهد الرائع .

أسوار طبيعية وسقف طبيعى من أوراق الأشجار

ويترك بعض الفروع لتصنع أسوارا طبيعية وسقف طبيعى من أوراق الأشجار مع عمل فتحات شبابيك للتهوية وسلم للصعود لبيت الشجرة.

وأضاف محى سعيد أنه يجلس في امان تام وينام فوق بيته الشجرة الذى استوحاه من التجربة الألمانية حيث ان بيوت الأشجار تنتشر في الغابات الألمانية حيث لا يخشى من أى حيوانات أو أى أمور أخرى فالمكان رائع يجلس فوقع ليشاهد أيضا المباريات في مركز الشباب وجمال الطبيعة واشجار الفواكه التي زرعها حوله.

بيت الشجرة

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