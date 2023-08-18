أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

واصلت أسعار الذهب، في الانخفاض بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 15جنيهًا في سعر الجرام، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2240 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2240 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2325 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1937 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1902 دولار للأوقية.