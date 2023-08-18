حي حلوان يشن حملة على الاسواق لضبط المخالفات

شن حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار بالتعاون مع إدارة وحدة رصد والاجهزة المعنيه لرفع كفاءة النظافة ورفع الاتربة من طريق الاوتوستراد وشارع المحطة وشارع عمر بن العزيز وشارع عبد الرحمن وشارع فيضي وميدان الشهداء بحلوان وتأتي هذه الاعمال علي فترات مختلفة علي مدار اليوم الواحد للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي.

وأكد رئيس الحي علي ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق الحي.

وقامت لجنه حمايه المستهلك مشكلة من الطب البيطري بحلوان واداره تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وادارة شئون البيئة وادارة المحلات وادارة المتابعة الميدانية والمجالس واللجان بالحي بالمرور والتفتيش علي الاسواق لضبط المخالفات وعليه تم المرور علي عدد من المحلات التجارية وتم فحص منتجات اللحوم المجمدة

والتأكد من صلاحيتها وتم التأكد من اختام اللحوم وانها مذبوحه داخل المجازر الحكوميه المعتمده والاطلاع علي قسايم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتاكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

وتم ضبط مخالفات وتم اعدام الغير صالح للاستهلاك الادمي امام اللجنة المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت اجهزة الحي بالتنسيق مع شركة النظافة « نهضة مصر» والاجهزة المعنية باعمال رفع مخلفات صلبه ومخلفات هدم ومباني ورتش من ش امتداد حفني أبو جبل وفتح الطريق

ووجه رئيس الحي ، باهمية استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة عبر ٣ ورديات للانتهاء من رفع المخلفات ، والتنبيه علي مشرفي المناطق بمصادرة اي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي تم رفع المخلفات منها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها

وأهاب رئيس الحي المقاولين وأصحاب سيارات النقل والاهالي الكرام بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية والا سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشان ، والتنسيق مع الاجهزة الامنيه للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات.

وياتي هذا في اطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتطوير اداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين وبمتابعة المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية