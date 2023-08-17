الشيف بوراك يلتزم الصمت بعد تصالحه مع والده.. هل أجبر على الصلح؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعلن فيه صلح الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، بعد أسابيع من الخلافات والأزمات جعلهما يتصدران السوشيال ميديا ومحركات بحث جوجل، وذلك بعد إعلان بوراك رفعه دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع مطاعمه واسمه التجاري دون علمه.

الشيف بوراك ووالده

رجل أعمال يتدخل للصلح بين الشيف بوراك ووالده

ظهر في مقطع الفيديو رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، وهو يقول :"حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح".

وقال إسماعيل أوزدمير والد الشيف بوراك :" حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشر سنين أو خمسة عشرة سنة".

أما عن الشيف بوراك فقد ظهر في الفيديو صامتًا، واكتفى بوقوفه بجانب والده والابتسامة والمشاورة للكاميرة، مع ذكر كلمات مقتضبة قال فيها "كل شيء كويس إن شاء الله".

ونصح رجل الأعمال اليمني الشيف بوراك قائلًا :" بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا. في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك".

الشيف بوراك يلتزم الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي

على الرغم من أن الحدث أثار ضجة إعلامية كبيرة، إلا أن الشيف بوراك قرر الالتزام بالصمت على صفحاته الرسمية ولم يعلن الصلح على صفحاته بشكل رسمي أو حتى يعيد نشر الفيديو مرة أخرى، بل اكتفى بالترويج في ستوريهات لمطعمه الجديد.

الشيف بوراك ووالده

بداية أزمة الشيف بوراك ووالده إسماعيل

أثارت أزمة الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، حالة من الجدل والغموض، والتي بدأت في فبراير الماضي، بعد محاولة الابن تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وأودي بحياة الآلف، حيث اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، وانتهت الأزمة بقطع العلاقة بين الطرفين، ليفاجأ الشيف التركي الشهير بعد ذلك ببيع والده اسمه التجاري لرجل أعمال أجنبي.

الشيف بوراك ووالده

وظهر بوراك في مقطع فيديو وهو حزين، وأعلن أن والده قد باع حقوق اسمه لرجل أعمال أجنبي قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة، وأنه الآن لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه، باستثناء مطعم واحد سيتم افتتاحه قريبًا في مول في إسطنبول، وهو الفرع الوحيد له في المدينة، قائلًا "من فضلك لا تخلط بينه وبين الأماكن الوهمية الأخرى".