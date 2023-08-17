تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية، وذلك بعد قرار الحكومة بتثبيت الأسعار وعدم زيادتها.

فيما قررت الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء لـ ستة أشهر جديدة، وإلغاء الزيادة المفترض تطبيقها منذ بداية السنة المالية الجارية 2023/2024.

وبذلك التأجيل، تكون الدولة قد أجلت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرئح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية:

الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

تكلفة الري على الجهد المنخفض 95 قرشًا للكيلو وات.