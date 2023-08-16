أول تعليق للرئيس السيسي على انقطاع الكهرباء (شاهد)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة انقطاء الكهرباء، قائلًا: “كان في أزمة كهرباء حقيقية في الماضي وتغلبنا عليها بفضل الله”.

وتابع “السيسي” خلال كلمته اثناء زيارته لمطروح، اليوم الأربعاء: “في ذروة الحرارة اضطرينا نخفف الأحمال علشان حجم الوقود المطلوب لشغيل المحطات بعد التكلفة وتغير السعر أصبح عبء علينا”.

وواصل: “لما يكون عندنا عبئ لازم نساعي بعضنا كمصريين .. احنا ما بنخبيش عنكم حاجه .. وبفهم الناس اانا نقدر نتغلب على الأزمة .. وكل تحدى هنقدر نعبره مش بفهم الدولة لا بهم الناس”.