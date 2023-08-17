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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار شرائح الكهرباء 2023 بعد قرار الحكومة تثبيتها

أسعار شرائح الكهرباء
أسعار شرائح الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا.

 

كما تم مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة شهور أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

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ننشر أسعار شرائح الكهرباء 2023 كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشًا).

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشًا).

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا.