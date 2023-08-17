أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء أنه سيتم الاستمرار في تطبيق أسعار شرائح الكهرباء المعلنة من يوليو 2021، ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى يناير 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



والأسعار ستكون على النحو التالى:



1 - الشريحة الأولى من صفر الى 50 كيلو وات 48 قرشا

2 - الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو وات 58 قرشا

3 - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا

4 - الشريحة الرابعة من 201 الى 350 كيلو وات 106 قرشا 5-الشريحه الخامسه من 351 الى 650 كيلو وات 128 قرشا

6 -في حاله تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/شهر من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 128 قرشا.

7 - في حاله تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر من صفر لاكثر من 1145 قرشا.