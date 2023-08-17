عروسة الجنة.. وفاة مهندسة متأثرة بإصابتها بالسرطان قبل زفافها بأيام

انتشرت حالة من الحزن الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وفاة مهندسة متأثرة بإصابتها بالسرطان قبل زفافها بأيام.

الحزن الشديد سيطر على الرواد، وعلى أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد نبأ وفاة أمنية ماهر مهندسة الديكور، والتي كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان مقرر إقامته بعد أيام، لكن انتصر عليها مرض السرطان وتوفيت داخل معهد الأورام.

والفقيدة كانت تعمل مهندسة ديكور، وكانت تستعد لإتمام حفل زفافها خلال الأيام المقبلة، إلا أنها أصيبت بمرض السرطان، وتوفيت اليوم متأثرة بإصابتها بالمرض.

وتعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، إلى أن توفاها الله اليوم بعد صراع مع المرض.

شقيقتها تطالب بالدعاء لأمنية

قبل وفاتها بساعات، طالبت شقيقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجميع بالدعاء لها قائلة: أمنية حياتي وحشة من غيرك، قومي بقي عشان وحشتيني، قومي عشان قلبي بيوجعني أوي، ارجعي عشان أنا مليش حد غيرك في الدنيا عشان خاطري، أوعي تسيبيني لوحدي أنا إسراء أختك اللي بتحبك، ربنا عارف أني مليش مخلوق في الدنيا اتسند عليه غيرك ربنا رحيم وهيشفيكي وهيخفف عنك، يا رب وحياة حبيبك النبي اشفيها وخليهالي يارب، قلب اختك موجوع يا أمنية أوى، ادعوا لأمنية.