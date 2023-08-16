محاربو السرطان الصغار يشاركون في العرض المسرحى "عروستى" بالأقصر

شارك عدد من الأطفال محاربين السرطان بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، ابطال العرض المسرحي بقاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر وسط حضور جماهيري كبير، ونجاح العرض المسرحي « عروستي» الذي قدمته فرقة نواه بالاقصر تحت رعاية وحدة السكان بمحافظة الأقصر، لدعم ابطال الحكاية بشفاء الاورمان الذين تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير بحضور، نائب المحافظ،أعضاء مجلس النواب وممثلي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وممثلي جامعة الأقصر وجمهور الاقصر.

واوضح احمد العراقي ، منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان بمحافظة الأقصر، أن مستشفى شفاء الاورمان لسرطان الأطفال، كان ضيف شرف حفل تدشين مبادرة" المرأة الأقصرية تتحدث" والعرض المسرحي "عروستي" بحضور عدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى.

واضاف أن الاحتفالية نظمتها وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر، ضمن مبادرة "المرأة الاقصرية تتحدث" مؤكدا على نجاح العرض المسرحي والانبهار الكبير من الحضور ومشاركة أطفال مستشفى شفاء الاورمان وتقديمهم خلال الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية معهم والحرص على تقديم الدعم المعنوي لهم وكذلك التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الاطفال مرضي السرطان.

واكد على ان المبادرة تهدف إلى وضع المرأة الأقصرية في موضع المسئولية تجاه القضايا السكانية الملحة، كذلك تهدف ايضا إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الاقصرية .

ومن جانبه عبر محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، سعادته بمشاركة الاطفال محاربي السرطان في احتفالية تدشين "المراة الاقصرية تتحدث" وكذلك العرض المسرحى"عروستى" للتاكيد على اهمية دور مستشفى شفاء الاورمان فى المجتمع المحلى بجنوب الصعيد والتكاتف بين المستشفى وجميع المؤسسات بمحافظات جنوب الصعيد والدعم المتواصل لمرضي السرطان، موجها شكره لوحدة السكان بمحافظة الاقصر والدعم المتواصل للاطفال مرضي السرطان من أجل الوصول للهدف الأسمى "صعيد بلا سرطان".