يوتيوب يتعامل مع المعلومات الخاطئة عن السرطان كجزء من سياسته الصحية المحدثة

يعد الإنترنت مصدرًا للعديد من الأشياء ، مثل الوصفات اللذيذة والصفقات التقنية والمعلومات الخاطئة الرهيبة. غالبًا ما ينتشر هذا الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو شيء يتعين عليهم محاربته (أو عادةً ما يختارون تجاهله). في الوقت الحالي ، يختار موقع YouTube القتال ، ويعلن عن خطة سياسية جديدة طويلة المدى للتعامل مع المعلومات الطبية الخاطئة ، وخاصة حول السرطان.

ستندرج إرشادات YouTube الجديدة للمحتوى الصحي ضمن ثلاث فئات: الوقاية والعلاج وإنكار المعلومات المضللة. يُزعم أن برنامج Prevent سيراجع ويزيل مقاطع الفيديو التي تعارض الإرشادات التي وضعتها السلطات الموثوقة أو تتعارض مع سلامة اللقاح وفعاليته (حظرت المنصة المحتوى الذي يحتوي على معلومات مضللة عن اللقاح في عام 2021). يجب أن يركز العلاج على إزالة أي معلومات خاطئة - وهذا ليس مفاجئًا - لعلاج الحالات الطبية ، بما في ذلك العلاجات غير المثبتة. تدعي المنصة أن الرفض سيركز على إزالة أي محتوى يقدم ادعاء كاذبًا ، مثل أن الأشخاص لم يموتوا بسبب COVID-19.



"لتحديد ما إذا كانت هناك حالة أو علاج أو مادة تدخل في نطاق سياسات المعلومات الطبية الخاطئة لدينا ، سنقوم بتقييم ما إذا كانت مرتبطة بمخاطر صحية عامة عالية ، والإرشادات المتاحة للجمهور من السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم ، وما إذا كانت عرضة بشكل عام للمعلومات المضللة ، "قال مدير YouTube والرئيس العالمي لشراكات الرعاية الصحية والصحة العامة الدكتور Garth Graham ونائب الرئيس والرئيس العالمي للثقة والسلامة مات هالبرين في البيان المشترك الذي حدد السياسات الجديدة.

بدءًا من الآن ، يقول موقع YouTube إنه سيعمل على إزالة مقاطع الفيديو حول السرطان تحديدًا والتي تنتهك أيًا من هذه السياسات - وهو جهد يزعم أنه سيزيد أكثر في الأسابيع المقبلة. على سبيل المثال ، إذا ذكر مقطع فيديو أن الثوم يشفي من السرطان ، فسيتم إزالته. يشارك YouTube أيضًا قائمة تشغيل من مقاطع الفيديو المتعلقة بالسرطان المدعومة علميًا ويتعاون مع Mayo Clinic لإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو الإعلامية حول السرطان.

تأتي هذه السياسات بعد أقل من شهرين من إعلان موقع YouTube أنه "سيتوقف عن إزالة المحتوى الذي يقدم ادعاءات كاذبة بحدوث احتيال أو أخطاء أو مواطن الخلل على نطاق واسع في عام 2020 والانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة الأخرى" لأنها حدت من الخطاب السياسي. لذلك يُسمح بالتضليل عندما يهدد الديمقراطية ، فقط ليس عبر كل فئة على الموقع - رائع. رغم ذلك ، يقول YouTube إنه سيسمح لبعض مقاطع الفيديو الصحية التي تحتوي على أكاذيب بالبقاء إذا كان السياق صحيحًا ، مثل المصلحة العامة. تقول المنصة في بعض الحالات ، أنه سيتم السماح للمحتوى بالبقاء صاعدًا ولكن سيتم فرض قيود على العمر.