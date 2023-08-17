نائب محافظ القاهرة تتابع اعمال تطوير مداخل ومخارج منطقة شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية .

جاء ذلك خلال تفقدها أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طره والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات وذلك بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره ومديري المتابعة الميدانية والسادة مشرفى المربعات و مدير الانارة.

زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة

كما أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعه الرخام والجرانيت

وتنفيذا للتوجيهات بالعمل على قدم وساق لانجاز الاعمال على الوجه الاكمل تابعت الاجهزة التنفيذية بحي طره أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعه الرخام والجرانيت وذلك لرفع كفاءته حيث تم رفع كافة الاشغالات من مدخل شق الثعبان لسرعة انهاء أعمال التطوير و تركيب الارصفة والبلدورات واعمال التجميل والتشجير والتي يتم إنجازها حاليا .

كما شملت الجولة متابعة اعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لتسهيل حركة سير السيارات وتطوير ودهان واجهات المصانع وتركيب يفط جديدة والبدء بتركيب قاعدة خرسانية تمهيدا بتركيب اعمدة الانارة وتوصيل الكهرباء للمثلثة بمدخل شق الثعبان وذلك بمتابعة المتابعة الميدانية والاشغالات والانارة ومشرفى المربعات بحي طره.

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عقد اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات .

وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في محافظات المرحلة الأولي للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .

حيث أكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة علي أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن السيد رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات واجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة اجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024

في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض مُختلف المحافظات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .

وشهد اللقاء كذلك متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف .