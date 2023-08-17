8 أسباب لانتفاخ البطن بعد الأكل .. الأطعمة الغازية أبرزهم

يواجه الكثير من الناس الشعور بالامتلاء وعدم الراحة بعد الأكل، وقد يكون ذلك بسبب تمدد المعدة بسبب تراكم الغازات والسوائل الزائدة، بمجرد أن تتمدد المعدة بشكل كافٍ ، فإنها تضغط على البطن ، مما يسبب الشعور بالانتفاخ.

وذكر موقع gastroconsa ثمانية أسباب تجعلك تنتفخ بعد الأكل

أسباب انتفاح البطن :

1. الإفراط في الأكل

الإفراط في تناول الطعام هو سبب شائع للانتفاخ عندما تفرط في تناول الطعام وتستهلك كميات كبيرة من الطعام في جلسة واحدة ، فإن معدتك تتمدد لاستيعاب الحجم الزائد مع تمدد معدتك ، فإنها تزيد من الضغط في بطنك ، مما يؤدي إلى الانتفاخ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام أيضًا إلى زيادة الانتفاخ عن طريق إبطاء عملية الهضم وزيادة إنتاج الغازات في الجهاز الهضمي.

2. الأكل بسرعة كبيرة

يمكن أن يساهم تناول الطعام بسرعة كبيرة في الانتفاخ لعدة أسباب أولاً ، عندما تأكل بسرعة كبيرة ، فإنك تميل إلى ابتلاع الهواء مما قد يتسبب في تراكم الضغط في البطن يؤدي ابتلاع الهواء الزائد أثناء تناول الطعام أيضًا إلى قيام الجهاز الهضمي بتكوين غازات زائدة ، مما يؤدي إلى تفاقم الانتفاخ.ثانيًا ، يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة في كثير من الأحيان إلى عدم كفاية المضغ عندما لا يتم مضغ الطعام بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم وتفاقم الانتفاخ. أخيرًا ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي أيضًا إلى تفاقم الانتفاخ.

3. تناول الأطعمة الغازية

يمكن أن يتسبب تناول أطعمة معينة في إفراز الجهاز الهضمي للغازات الزائدة أثناء الهضم ويجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات الأطعمة التي تفرز المزيد من الغازات أثناء الهضم وتؤدي إلى الانتفاخ تشمل الفول والعدس والبروكلي والملفوف والبصل والمشروبات الغازية.

4. عدم تحمل الطعام أو الحساسية

قد يصاب بعض الأشخاص بشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام إذا كان لديهم حساسية معينة من الطعام أو الحساسية يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحساسة أو غير المتسامحة ، مثل اللاكتوز أو الغلوتين ، إلى الانتفاخ والغازات وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى.

5. تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الدهنية

يستغرق تناول الأطعمة الغنية بالدهون وقتًا أطول للهضم ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالشبع والانتفاخ بعد تناول الطعام.

6. تناول الكثير من الكربوهيدرات

على الرغم من أن جسمك يستخدم الكربوهيدرات كوقود ، إلا أن تناول الكثير من الكربوهيدرات مرة واحدة يمكن أن يجعلك تحتفظ بالماء ، مما يؤدي إلى الانتفاخ يمكن أن تستغرق الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأطعمة المصنعة أو المكررة مثل الخبز الأبيض والحلوى وقتًا أطول للهضم ، مما يساهم في الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

7. ابتلاع الهواء

قد يؤدي ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام بسرعة كبيرة أو التحدث أثناء تناول الطعام إلى حدوث انتفاخ في المعدة والجهاز الهضمي.

8. شرب المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية بالفعل على الهواء ، لذلك عندما تشربها يدخل الهواء إلى المعدة ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والانتفاخ على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على تجشؤ بعض الهواء للخارج ، إلا أن البعض يبقى ، وبينما ينتقل عبر الجهاز الهضمي ، يمكن أن يصبح غير مريح.

نصائح مفيدة لتجنب الانتفاخ

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة.-تجنب الأطعمة التي عادة ما تسبب الغازات أو الانتفاخ ، مثل الفول والمشروبات الغازية والبروكلي والبصل والقمح.-حدد الأطعمة التي قد تكون حساسًا لها وتجنبها.-تناول وجبات الطعام ببطء وبشكل كامل امضغ طعامك.-اشرب الكثير من الماء.-ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الهضم.