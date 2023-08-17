محمد التاجي يشعل غضب الشباب بتصريح ناري "متتجوزوش" (شاهد)

أثار الفنان محمد التاجي جدلاً واسعاً من خلال تصريحات نارية له، فاجأ الشباب بتقديم نصائح مثيرة لهم أشعل بها منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نصحهم بعدم الزواج في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الزواج أصبح تجارة واستغلالاً من المرأة.

محمد التاجي

محمد التاجي يفتح أبواب الجحيم بتصريح ناري يشعل غضب الشباب

كشف محمد التاجي من خلال تصريحات له عن الزواج قائلًا: "نصيحتي للشباب عدم الزواج حالياً لأن الزواج أصبح تجارة، الرجل بقى كل يوم متجرجر على المحاكم هتعملوا في الرجالة إيه أكتر من كده".

محمد التاجي

محمد التاجي"نصيحتي للشباب متتجوزوش"

تابع محمد التاجي حديثه معلقا: "شوفت بوست قريب أن المرأة بتأخذ الشقة والعفش وشهرية، طب إيه اللي فاضل للراجل ياخده، والأفضل للرجالة إنها تبطّل جواز وأنا أدعو الشباب وبقولهم متتجوزوش اقعدوا في بيوتكم أحسن والانحراف أبرك".

محمد التاجي

مسلسل ألف ليلة وليلة

من ناحية أخرى، يُذكر أن محمد التاجي يواصل تصوير دوره في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، ويضم العديد من الفنانين، بينهم: ياسر جلال، نور، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.

محمد التاجي

آخر أعمال محمد التاجي

ويُعدّ مسلسل "اللعبة 4" آخر أعمال محمد التاجي، وهو يضم إليه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، ميرنا جميل، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، ومن تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.