رفض محمد ممدوح التقاط الصور مع جمهوره| ما السبب

أوضح الفنان محمد ممدوح الأسباب التي تجعله يرفض التقاط الصور مع المعجبين، مشيراً إلى أنه يرى في ذلك انتهاكاً لخصوصيته.

محمد ممدوح

رفض محمد ممدوح التقاط الصور مع جمهوره

كشف محمد ممدوح من خلال تصريحات له، عن علاقته بابنته، قائلا: "إنه يرفض أن يزعجه أحد بينما يقضي الوقت معها، ولا يأخذ صورة مع معجب وهو يحملها، معلناً: "لما أكون شايل بنتي أو بلعب معاها، محدش يجي يقول لي عاوز حاجة، أو عاوز أتصور معاك، لأن ده وقتها هي، ضايقني أنا على راسي لكن هي لا، وعلاقتي بيها متفردة وعاوزها تكون سعيدة ومبسوطة وسوية وربنا يحفظها من اللي بيحصل".

محمد ممدوح

فيلم وش في وش

من ناحية أخرى، يذكر أن محمد ممدوح يُعرض له في دور السينما حالياً فيلم "وش في وش"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، داخل شقة زوجين يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتيهما، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

فيلم وش فى وش

أبطال فيلم وش في وش

وضم الفيلم عدداً من الفنانين، أبرزهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، وهو من إخراج وتأليف وليد الحلفاوي.

كما ينتظر محمد ممدوح عرض فيلم "شقو" في دور السينما قريباً، وهو مستوحى من رواية "أمير اللصوص" لتشاك هوغان، ويشارك فيه كل من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، وبعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.