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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بونو يودع إشبيلية نهائيًا وفي طريقه لـ السعودية

ياسين بونو
ياسين بونو

أكدت تقارير صحفية أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي ليسافر من اليونان إلى السعودية تمهيدا للانضمام لصفوف الهلال.

وقالت صحيفة ماركا أن بونو "32 عاما" لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية، إذ يستعد لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال.

وشارك بونو مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.

وقضى بونو أربعة مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال 4 مرات متتالية، كما لعب دورا بارزا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.

ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار بجانب مواطنه مالكوم وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز والمدافع كاليدو كوليبالي.