ختام الامتحانات الشفوية الإلكترونية للدور الثاني لطلاب شهادات القراءات

أنهت منطقة الشرقية الأزهرية، الامتحان الشفوي الإلكتروني لشهادات القراءات «بنين وفتيات» «الدور الثاني» للعام الدراسي 2022 - 2023، إذْ عقدت الاختبارات الشفوية على مدار يومين متتاليين الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ للبنين والخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ للفتيات، وذلك بمقر معهد قراءات الزقازيق بديوان عام المنطقة.

خلال تفقده لجان امتحانات الفتيات اليوم الخميس، شددَّ رئيس المنطقة على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن الامتحانات تتم بصورة إلكترونية، إذْ يتم تسجيل جميع إجابات الطلاب بالصوت والصورة لضمان الشفافية.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنّ امتحانات القراءات خرجت بصورة جيدة، إذْ تم تجهيز اللجان، وتوفير الوسائل اللازمة، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

يشار إلى أن معاهد القراءات هي مرحلة تعليمية تابعة للأزهر الشريف، والدراسة بها تبدأ من عُمر 9 سنوات ودون حد أقصى للسن وتشمل شهادات العالية والتجويد والتخصص.