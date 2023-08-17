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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد قليل.. مباراة ضمك والرياض بالجولة الثانية في الدوري السعودي

ضمك والرياض في الدوري
ضمك والرياض في الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الثانية، لبطولة دوري روشن للمحترفين، بعد قليل بمبارة  الرياض ونظيره ضمك، التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024.

 

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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الثانية

 

ويعلب فريقا ضمك والرياض فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، بالإسبوع الثاني بالبطولة، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC بشكل حصري.

 

ويدخل فريق الرياض مباراة اليوم امام ضمك بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالجولة الأولى بهدف نظيف على حساب الوحدة، فيما يخوض ضمك المواجهة تحت شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة ايجابية بعد اخفاق الجولة الاولى والهزيمة امام الطائي بهدف دون رد.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الثانية 

جدول الدوري السعودي 

 

 