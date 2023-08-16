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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الثانية

الدوري السعودي
الدوري السعودي

نعرض لكم عبر بوابة الوفد الإلكترونية جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق الجولة الثانية والتي تبدأ غدًا الخميس بمواجهتين من عمر منافسات دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الثانية

يحتل نادي الاتحاد المركز الأول في جدول الترتيب من الدوري هذا الموسم بفارق الأهداف عن الهلال والأهلي والفيحاء في المركز الثاني، وتأتي أندية الخليج والحزم والرائد في المراكز الاخيره بجدول الترتيب، وجاء ترتيب الدوي السعودي كالآتي:-

تقام المباريات الـ 9 في الجولة الثانية من الدوي السعودي بواقع مباراتين في اليوم الأول "الخميس" و4 لقاءات في اليوم الثاني "الجمعة" بجانب 3 مواجهات ختامية في أخر أيام للجولة يوم "السبت"، والذي سيكون بلقاء أندية الاتحاد أمام الطائي ومباراة الهلال ضد الفيحاء في نفس التوقيت.

تعتبر مباراة النصر والتعاون هي أقوى مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، كما تشهد الجولة مشاركة النجم النيجيري أوديون إيجالو مع نادي الوحدة ضد فرقه السابق الشباب بنفس الجولة.