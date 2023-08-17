البورصة تخسر4.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 4.6 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوى 1.219.5 تريليون جنيه

خسر مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 17969نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 25 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .