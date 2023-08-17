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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر4.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 4.6 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوى 1.219.5 تريليون جنيه

 خسر مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 17969نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  صعودا بنسبة 0.1%  ليغلق عند مستوى 3628  نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.2%   ليغلق عند مستوى 5353 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 25 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .

 