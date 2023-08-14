عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع حقول إكثار التقاوى والبرامج البحثية للأرز والذرة الشامية بالبحيرة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من السادة خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة بالمرور على اكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين.

txt

الزراعة: تقديم 4.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية (شاهد)

اكثارات  الذرة الشامية

واطمئن خليل والوفد المرافق على الحالة العامة للاكثارت، وأفاد بأن الحالة العامة لاكثارات  الذرة الشامية هي:

 -هجين فردى ابيض جيزه ١٠

-هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١

-هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨

-هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣)

-أصناف الارز ( جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠)

txt

وزير الزراعة يبحث مع مدير "أكساد" الموقف التنفيذي للمنظمة وسبل تعزيز المشروعات المشتركة

وقال خليل، أن جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم.

جاء ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية للبرامج البحثية واكثارات التقاوي وذلك في ظل التغيرات المناخية وبالتنسيق مع  الدكتورمحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

مواد متعلقة

الزراعة ترد على المشككين: مشروع الصوب الزراعية يؤتي بثماره (فيديو)

الزراعة تتابع البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة بالغربية

وزير الزراعة يفتتح معمل خصوبة الأرض ويتفقد وحدة الاستشعار عن البعد

انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع