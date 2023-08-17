تطورات متحور كورونا الجديد EG.5 بعد رصده في الشرق الأوسط

متحور كورونا الجديد آثار الرعب فى جميع أنحاء العالم فلم يلتقط العالم أنفاسه كى يستريح من فيروس تداعيات الموجات السابقة حتى لاحقه المتحور الجديد ليضيف أعباء جديدة على العالم خائفين من شبح الإغلاق والانتشار المخيف.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، حيث يطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة

وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث إنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

إي جي.5 ولماذا أطلق عليه اسم إيريس؟

تحور مرات عديدة، عقب ظهور فيروس كورونا لأول مرة، حيث أطلَق على النُسخ الجينية الناشئة نتيجة تلك التغيرات اسم متحورات.

يعد إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.

وقد أطلق على المتحور الجديد اسم إيريس على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو اسم إلهة في الأساطير اليونانية أيضا.

ومن الممكن أن يكون الاسم المستعار غير الرسمي قد جاء تيمنا بالعرف المتبع من قبل منظمة الصحة العالمية في استخدام أحرف الأبجدية اليونانية لإطلاق "تسميات بسيطة وسهلة النطق" على المتحورات الرئيسية.

نشأ نظام التسمية الذي اتبعته منظمة الصحة العالمية، عقب اتفاق الخبراء على صعوبة تذكر الأسماء العلمية وما ينطوي عليه من احتمالات حدوث أخطاء في نطقها في وسائل الإعلام، حيث كان الغرض من التسميات أيضا هو الكف عن تسمية المتحورات باسم البلدان التي تم رصدها فيها لأول مرة.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقييماتها المتحور إي جي.5 إلى جانب المتحورات الفرعية المرتبطة به ارتباطا وثيقا، بما في ذلك المتحور جي5.5. 1.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، هنالك إصابة واحدة بالمتحور الجديد بين كل سبع حالات من إصابات كوفيد، رُصدت من خلال اختبارات المستشفى.

أماكن انتشار إي جي.5

تم الإبلاغ عن وجود إصابات في 51 دولة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض الإصابة بالمتحور الجديد

كشف الخبراء إنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور الجديد إي جي.5 يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التي يسببها أي متحور آخر من متحورات كورونا.

وقد تتضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما يأتي:

حمى

سعال مستمر

تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم

شعور بالتعب والإنهاك

سيلان الأنف

التهاب الحلق

المتحور أيريس أكثر خطورة من سابقيه

وكشف مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه استنادا إلى الأدلة المتاحة، لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور الفرعي يسبب مرضا أكثر شدة من المتحورات الأخرى، كما أنه ليس أكثر خطورة منها.

وتشير بعض الاختبارات إلى أن إي جي.5 يمكنه أن يتجاوز جهاز المناعة لدينا بسهولة أكبر من بعض المتحورات الأخرى المنتشرة، لكن هذا لم يترجم بحال من الأحوال، إلى إصابة أكثر شدة وخطورة.

وسيستمر الخبراء في جميع أنحاء العالم في مراقبة وتقييم تأثير المتحور الفرعي إيريس، لا سيما عندما تعاود المدارس والجامعات فتح أبوابها.

متحور كورونا الجديد "EG.5".. هل ظهر في مصر؟

وقالت وزارة الصحة، إن جميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور"أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

ولم تعلن وزارة الصحة عن ظهور المتحور الجديد في مصر، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه "لا توجد أي نتائج معملية تشير إلى ظهور حالات مصابة بالمتحور الجديد EG.5".