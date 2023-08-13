الصحة تكشف حقيقة المتحور الجديد لـ "كورونا" واعراضه (شاهد)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة الاخبار المتداولة عن انتشار متحور جديد لمرض كورونا والذي اطلق عليه متحور "ايريس"، ومدى انتشاره، خاصة بعد تواجده في عدة دول أخرى.

وقال "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفيةببرنامج “مصر جديدة” عبر فضائية" etc"، اليوم الأحد، إن منظمة الصحة العالمية اعلنت انتهاء حالة الطواري الصحية لمرض كوفيد 19 في 5 مايو 2023، لم يعد وجود المرض يمثل طارئة صحية عالمية، لكن هذا لا يعني عدم وجود اصابات به، فهناك حالات تصاب بالمرض عددها قد يزيد أو يقل، لكن المرض اصبح يتم التعامل معهم كباقي الامراض التنفسية.

وأشار إلى أن "ايريس"، هو أحد المتحورات من "اميكرون" اسمه عليه سام علمي eg5 ، لا تتجاوز نسبه انتشاره في الدول التي اعلنت عن وجوده 17.4%، قائلا: "فبالتالي مازال "اميكرون" بسلاسلاته أعلى انتشارا من ايريس، ولكن منظمة الصحة العالمية اعتبرته متحور مثير للاهتمام لانه سريع الانتشار"

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وواصل عبدالغفار أن الدلائل حتى اللحظة تشير الي ان شدة المرض ومعدلات الوفيات ودخول المستشفيات لم تتغير في المتحور الجديد، فخلال الاسبوع الوبائي الماضي هناك 5 من الاقاليم الستة التي تتابعها منظمة الصحة العالمية اعلنت انخفاض معدلات الاصابة، ولكن اقليم غرب الميحط هو من اعلن عن ارتفع معدلات الاصابة.

وتحدث عبدالغفار عن اعراض المتحور الجديد، لافتا إلى أنها نفس الاعراض القديمة لمتحور "اميكرون" والتي تصيب الجهاز التنفسي مثل الرشح انسداد الانف، ارتفاع في درجة الحرارة، الإعياء.

وأكمل أن الحل الامثل لمواجهته الحرص على اللقاحات خاصة لاصحاب الامراض المزمنة التي تؤدي لنقص في الجهاز المناعي، وكبار السن، التطهير المستمر للايدي والاسطح ، الابتعاد عن الامكان المزدحمة، والتواجد في اماكن جيد التهوية، واستخدام الكمامات في الاماكن المزدحمة وسيئة التهوية.

بعد تصريحات الصحة العالمية.. لجنة مكافحة كورونا: “إي جي 5” ليس خطرا





حالة من الجدل أثارتها منظمة الصحة العالمية، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة وتحذيرها من متحور "إي جي 5" من كورونا، والتي أكدت أنه ينتشر بسرعة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، على أن ذلك المتحور هو متحور محل الاهتمام وتحت المراقبة.

وعلق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على انتشار متحور كورونا “إي جي 5”، موضحًا أن ما حدث لا يدعو للخوف والرعب، هذا المتحور ليس الأخطر وهو من متحور أوميكرون ولا يوجد خطورة منه لكنه سريع الانتشار ويتخطى المناعة المكتسبة.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المتحور ليس شديد الاهتمام وكل ما دار عليه أنه سريع الانتشار ويمثل 30% من الإصابات فى دول شرق آسيا، مشددًا على أن كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة والفيصل هو الكشف الطبى، وعلى أى مصاب الجلوس فى البيت والبعد عن أماكن التجمعات وارتداء الواقى، وحتى هذه اللحظة لم نرصد حالة واحدة فى مصر.