إيريس .. تفاصيل المتحور الجديد لكورونا وعدد الإصابات داخل مصر

في تحدى وبائي جديد.. أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي 5 "EG.5"، ويُطلق عليه "إيريس" Eris .

ووجهت منظمة الصحة العالمية ندء للعديد من الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

طفرة جديدة من سلالة أوميكرون

وأرجع الأطباء و خبراء الصحة هذا الارتفاع في الإصابات، إلى وجود طفرة جديدة من سلالة أوميكرون، يطلق عليها اسم إيريس Eris هي المسؤولة جزئياً عن الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات، بحسب ما نقلته الصحف البريطانية.

وعن أسباب ارتفاع الإصابات مرة أخرى، أرجع الخبراء السبب إلى ضعف المناعة من اللقاحات أو العدوى السابقة، وزيادة الاختلاط الداخلي بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما مهد بدوره لإصابة العديد من المرضى بنوع جديد من فيروس كورونا، وفق ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتشير بعض الاختبارات إلى أن إي جي.5 يمكنه أن يتجاوز جهاز المناعة لدينا بسهولة أكبر من بعض المتحورات الأخرى المنتشرة، لكن هذا لم يترجم بحال من الأحوال، إلى إصابة أكثر شدة وخطورة.

انتشار بعشرات الدول

في هذا السياق أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المتحور انتشر فى 51 دولة، ومنظمة الصحة العالمية كشفت أنه خلال آخر 28 يوما، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بمتحورات أوميكرون فى 5 أقاليم، هي: إفريقيا، جنوب شرق آسيا، حوض البحر المتوسط، والأمريكتين.

وأعلن عبد الغفار، أن المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع فى حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع وفيات، ولم يثبت أى إصابة بالمتحور الجديد إيريس فى مصر.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : "المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع فى حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع وفيات، ولم يثبت أى إصابة بالمتحور الجديد إيريس فى مصر".

ووجه الأطباء على مستوى العالم، بإنه علينا التعامل مع المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، إيريس، بطبيعية أكثر لاكتساب الأغلبية مناعة مضادة بفضل اللقاحات، مؤكداً أنَّ معدلات دخول المستشفيات نتيجة إلإصابة بالفيروس حوالي 2 ما بين 100 ألف أما نسبة الوفيات تقريبا شبه منعدمة.