تاج الدين يعلن معلومات مهمة عن المتحور الجديد (شاهد)

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن تفاصيل ظهور المتحور الجديد "Eg5"، وذلك بعد ظهور وانتشاره بخمسين دولة عالميا ومطالبة البعض بأخذ الحيطة والحذر.

وتابع " تاج الدين" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المتحور الجديد طبيعي في ظل وجود كورونا ولكن القلق يكون من مدي انتشار المرض، لافتا إلى أن الرصد العالمي عن طريق منظمة الصحة العالمية لا يدعو للقلق حتي الآن، وسبب نزلات البرد هي التغير المفاجئ من التكييف للجو الطبيعي".

ونصح تاج الدين الأشخاص الذين يصابون بأدوار البرد في هذه الأيام بعدم الخروج من البيت، قائلا: "على من يتعرض لدور برد يظل في بيته منعا لأي قلق أو إصابة أي أحد حتي يتم شفائه ولكن حتى الآن وضع الفيروس المتحور تحت السيطرة".

متحور كورونا الجديد.. كل ما تريد معرفته عن "إيريس"





يتزايد القلق في الوقت الحالي بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "إيريس أوEG.5"، بعدما بات الأكثر انتشاراً في عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

ويمثل المتحور الجديد مصدراً للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد لا تشكل تهديدا كبيراً، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.

ما هو متغير إيريس؟

يرتبط إيريس بمتغير أوميكرون الفرعي الذى يسمى XBB.1.9.2، ويختلف تكوين إيريس قليلاً عن المتغيرات الفرعية السابقة.

أول ظهور لمتحور إيريس

وظهر تحديداً هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

أعراض متحور إيريس

الحمى.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف والسعال.

آلام الجسم والعضلات.

التعب والإسهال.