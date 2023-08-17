أستاذ علوم سياسية : استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية تتشكل، وإلتزامًا وطنيًا كبيرًا قام به الرئيس السيسي في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن الرئيس سينفذ التوصيات وفقًا لصلاحياته السياسية والدستورية وإحالتها للجهات المعنية لدراستها ولاسيما مجلس النواب.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يؤكد أن هناك مرحلة جديدة تتشكل مرتبطة ببناء الجمهورية الجديدة، وهذا أمر مهم وسيتم تنفيذها في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بإجراءات مهمة في مجال العفو الرئاسي والالتزام بمخرجات الحوار الوطني، مما يؤكد على أن هناك مناخًا جديدًا في إطار الاستماع والانصات لكافة التوصيات.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي جادة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس لديه رؤية شاملة للتعامل مع هذه المخرجات وفقًا لصلاحياته وأن أكبر إنجاز تم في الحوار هو رعاية الرئيس له ودعمه والتأكيد على دعمه وتجاوبه مع التوصيات التي طُرحت.

القيادة السياسية

وأفاد فهمي، أن مصر تجني ثمار الحوار بفضل القيادة السياسية، والرئيس يريد أن يشارك في نجاح الحوار بصورة كبيرة مما يؤكد على هذه المصداقية وفكرة الجمهورية الجديدة، على حد قوله.