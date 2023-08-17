الخميس 17 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عضو التنسيقية يشكر السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه أحمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، موضحًا: “نحن الآن في بداية الجمهورية الجديدة المبنية على التوافق ومشاركة جميع المصريين”.

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وأضاف “يحيي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجلسات تمت في 3 محاور، هي الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي، وتم الانتهاء من 13 لجنة وتم رفع توصيات بهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين

وتابع عضو التنسيقية: “الحوار الوطني أكبر رد ويؤكد أن القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين، وهي قريبة جدا من الجميع وتسمع لكل الآراء، فقد شاركت في جلسات الحوار وكل طوائف المجتمع شاركت، مثل النقابات والأحزاب السياسية، حتى المعارضة، أي أن المشاركة شملت كل المصريين حتى عدم المهتمين بالسياسة بدأوا متابعة السياسة والاستفسار عن موعد الجلسات والموضوعات التي تناقشها”.

جرى مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمواطن المصري

وواصل: “جرى مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمواطن المصري في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية مثل ملف المرأة والشباب، ولا يوجد ملف لم يتم تغطيته في الحوار الوطني”. 
 

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