الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الشهابي: السيسي نفذ وعده بالاستجابة إلى مخرجات الحوار الوطني (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه من دعا إلى عقد جلسات الحوار الوطني ورعاه على مدار 14 شهرا مضت، كما أنه نفذ وعده الذي قطعه منذ أكثر من عام بأنه سيلتزم بتنفيذ كل المخرجات، سواء كانت على شكل قرارات أو تشريعات، كما بادر إلى تنفيذ ما رُفع من مجلس الأمناء إليه، مثل ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.

اقرأ أيضا .. برلماني: ذوو الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني

 الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بالحوار الوطني

وأضاف “الشهابي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بالحوار الوطني، وعندما شكر القائمين على إعداد وصياغة المخرجات كان يقدم نموذجا جديدا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين. 

مصر تعيش حالة جديدة

وتابع أن القضية أكبر بكثير من وجود حوار وطني، لكن مصر تعيش حالة جديدة، وهو ما جعل كل أطيافها يتحاورون، فالفرقاء على الساحة السياسية والحزبية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني تحاوروا على مدار 100 يوم دون سقف أو خطوط حمراء، لتقديم الحلول لمختلف القضايا. 
 

مواد متعلقة

طلاب جامعة قنا يدعمون «شفاء الأورمان» بالأقصر.. بالهدايا والألعاب

الطماطم بـ 11 جنيهًا .. اسعار الخضروات بكفر الشيخ اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

برلماني: ذوو الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني يوجه مناشدة للسيسي بشأن تراخيص البناء والمصاريف التعليمية (فيديو)

نقابة الفلاحين تشكر الرئيس السيسي على استجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني

"صحة الشيوخ": استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني رسالة طمأنة للمصريين