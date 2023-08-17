هيافة السوشيال ميديا الطريق إلى الثراء.. أبرزهم البلوجر أبوكرش ونويل الألماني

أصبح البلوجر التركي ياسين جنكيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصوله إلى مصر وتهافت المطاعم والمحلات التجارية المصرية الشهرية، من أجل الحصول على زيارة له إلى مواقعها من أجل الترويج لمنتجاتها وما تقدمه للجمهور.

وتمكن ياسين جنكيز من حصد أموال طائلة وشهرة واسعة وصلت إلى ملايين المتابعين، بسبب فيديوهاته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم فيها برقصة واحدة "هز الكرش"، دون النطق بكلمة واحدة.

ويمتلك البلوجر التركي ياسين جنكيز قاعدة جماهيرية من المتابعين وشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تيك وتوك وإنستجرام، حيث بلغ عدد المتابعين على تيك توك أكثر من سبعة ملايين حساب.

ونجح ياسين جنكيز في الحصول على هذا العدد من المتابعين بسبب مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يقوم برقصاته المضحكة "هز كرشه"، حيث تعد تلك الفيديوهات مصدر رزقه الأول، ومكنته تلك الفيديوهات من ظهوره برفقة عدد من المشاهير مثل الشيف التركي بوراك، حيث وصل عدد المتابعين لفيديوهات البلوجر التركي ياسين جنكيز، ما يزيد على 15 مليون متابع حول العالم.

البلوجر الألماني نويل برونسون

ولم يكن البلوجر التركي ياسين جنكيز هو الوحيد الذي استطاع أن يحصد ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي دون النطق بكلمة واحدة فقد استطاع البلوجر الألماني نويل روبنسون، البالغ من العمر 26 عامًا، أن يحصد ما يزيد على 30 مليون متابع حول العالم، منهم ما يقرب من 4 ملايين شخص على إنستجرام.

البلوجر الألماني نويل روبنسون

وقد اشتهر نويل روبنسون بفيديوهات على تيك توك، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه يقوم بتصوير مقاطع فيديو في الشوارع مع الجمهور ويرقص معهم برقصته الشهيرة.

وزادت شهرة البلوجر الألماني بعد زيارته الثانية إلى مصر في الشهر الماضي بدعوة من إحدى الشركات، وقام خلالها بزيارة المتحف المصري الكبير والمعالم الأثرية بالأقصر.

ونشر البلوجر الألماني مجموعة من الفيديوهات التي صورها في مصر، بداية من ركوب الطائرة، ومرورا بزيارة أهرامات الجيزة، والتجول بخان الخليلي في الحسين ، وبعض الحدائق والمناطق الشعبية، حيث اختار نويل روبنسون، مصر كواجهة سياحية مميزة لزيارتها وقضاء إجازته الصيفية بها وزيارة معالمها التاريخية والسياحية.

البلوجر السنغالي خابي لام

أصبح البلوجر السنغالي خابي لام، البالغ من العمر 22 عامًا، أشهر "تيكتوكر" في العالم وبات حسابه على موقع تيك توك الأكثر متابعة في العالم بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها دون أن ينطق بكلمة واحدة، وأصبح يطلق عليه ملك التيك توك.

وكانت بداية خابي لام في الشهرة في مارس 2020، الذي فقد وظيفته في مصنع بتورينتو بسبب كورونا، وهو ما دفعه إلى ملء وقت فراغه بمقاطع تيك توك التي مزجها بالعقوبة والسخرية، ما تمكن من النفاذ لقلوب الناس من كل الأجناس.