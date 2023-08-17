قصف مدفعي من قاعدة وادي سيدنا يستهدف مواقع للدعم السريع بالسودان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن قوات الجيش السوداني تستهدف مواقع للدعم السريع بقصف مدفعي عنيف من قاعدة وادي سيدنا، حيث يحلق الطيران الحربي في سماء أم درمان.

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اندلعت اشتباكات في السودان

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

قصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم

جدير بالذكر أن الجيش السوداني قام منذ عدة أسابيع بقصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء وسط أم درمان خاصة منطقة أم درمان القديمة، وكان هناك محاولات من قوات الدعم السريع للحفاظ على مواقعهم خاصة في بعض أحياء أم درمان وسط ضربات مكثفة عبر مدفعية وطيران الجيش السوداني.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فى أحياء وسط أم_درمان.

وأشار الجيش السودني إلى أن مجموعات العمليات الخاصة واصلت نشاطها في كل مناطق العاصمة، وأوقعت خسائر بقوات الدعم السريع تجاوزت 20 قتيلا وعددا من الجرحى بأم درمان وبحري والخرطوم.