الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قصف مدفعي من قاعدة وادي سيدنا يستهدف مواقع للدعم السريع بالسودان

أحداث السودان
أحداث السودان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن قوات الجيش السوداني تستهدف مواقع للدعم السريع بقصف مدفعي عنيف من قاعدة وادي سيدنا، حيث يحلق الطيران الحربي في سماء أم درمان.

اقرأ أيضا .. الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم

اندلعت اشتباكات في السودان

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

قصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم

جدير بالذكر أن الجيش السوداني قام منذ عدة أسابيع بقصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء وسط أم درمان خاصة منطقة أم درمان القديمة، وكان هناك محاولات من قوات الدعم السريع للحفاظ على مواقعهم خاصة في بعض أحياء أم درمان وسط ضربات مكثفة عبر مدفعية وطيران الجيش السوداني.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فى أحياء وسط أم_درمان.

وأشار الجيش السودني إلى أن مجموعات العمليات الخاصة واصلت نشاطها في كل مناطق العاصمة، وأوقعت خسائر بقوات الدعم السريع تجاوزت 20 قتيلا وعددا من الجرحى بأم درمان وبحري والخرطوم.

مواد متعلقة

البطيخ 60 جنيهًا .. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأقصر اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تحرير 80 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

إزالة 12قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية بمركز المحلة

السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة في أم درمان

الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان

قصف جوي بالخرطوم وسط تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في أم درمان