الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم

قام الجيش السوداني بقصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم.

وحسب قناة الغد الالكترونية، أن هناك شتباكات عنيفة اندلعت في أحياء وسط أم درمان خاصة منطقة أم درمان القديمة.

وأوضحت القناه أن هناك محاولات من قوات الدعم السريع للحفاظ على مواقعهم خاصة في بعض أحياء أم درمان وسط ضربات مكثفة عبر مدفعية وطيران الجيش السوداني.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فى أحياء وسط أم_درمان.

وأشار الجيش السودني إلى أن مجموعات العمليات الخاصة واصلت نشاطها في كل مناطق العاصمة، وأوقعت خسائر بقوات الدعم السريع تجاوزت 20 قتيلا وعددا من الجرحى بأم درمان وبحري والخرطوم.