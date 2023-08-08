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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قام الجيش السوداني بقصف مدفعي ضد مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم.

وحسب قناة الغد الالكترونية، أن هناك شتباكات عنيفة اندلعت في أحياء وسط أم درمان خاصة منطقة أم درمان القديمة.

وأوضحت القناه أن هناك محاولات من قوات الدعم السريع للحفاظ على مواقعهم خاصة في بعض أحياء أم درمان وسط ضربات مكثفة عبر مدفعية وطيران الجيش السوداني.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فى أحياء وسط أم_درمان.

وأشار الجيش السودني إلى أن مجموعات العمليات الخاصة واصلت نشاطها في كل مناطق العاصمة، وأوقعت خسائر بقوات الدعم السريع تجاوزت 20 قتيلا وعددا من الجرحى بأم درمان وبحري والخرطوم.

 

 

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