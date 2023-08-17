بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بالوادي

بدأت فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة في قطاع الداخلة، حيث تستمر على مدار يومين، بمشاركة 10 عارضين.

يهدف المعرض إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

يسعى المعرض إلى مساندة الشباب العاملين في الحرف اليدوية والبيئية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها. وتنظم معارض دورية بمراكز الشباب بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي.

تقام هذه الفعالية برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. هذا بالإضافة إلى توجيهات ومتابعة باهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة، الذي تولى تنظيم هذا المعرض.

يجذب المعرض اهتمام عارضين من مختلف المجالات الحرفية والتراثية، وتشمل منتجاتهم الأزياء التقليدية، الحلويات التقليدية، المجوهرات اليدوية، والأدوات المصنوعة يدويًا. يعتبر هذا المعرض مناسبة مثالية لعرض وتسويق المنتجات للجمهور وزيادة فرص البيع والتعرف على المشاريع الصغيرة الناجحة التي تدعم الشباب وتساهم في تنمية المجتمع المحلي.

من خلال هذه المبادرة، يتم تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير فرص جديدة لهم لتحقيق الاستقلال المالي وتحويل هواياتهم إلى مشاريع مربحة. يعكس هذا المعرض رؤية الحكومة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة ودورها الحيوي في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل للشباب.

نظرًا لنجاح المعرض في السنوات السابقة، يتوقع أن يحقق هذا الحدث أرقامًا قياسية في عدد الزوار والمبيعات. سيستفيد المشاركون من فرص التعرف على أخر صيحات وابتكارات هذا القطاع، وتوسيع شبكاتهم التجارية وزيادة تواجدهم في سوق المنتجات الحرفية والتراثية.

من المتوقع أن يظل هذا المعرض حدثًا سنويًا مهمًا لمشجعي الحرف اليدوية والمهتمين بها. إن رؤية تطوير وتنمية القطاع الحرفي والتراثي في قطاع الداخلة تعكس التزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الموروث الثقافي والفني للدولة.

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي

بدء فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية بمركز شباب المعصرة بالوادي